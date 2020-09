Francesco Benassai vestirà ancora la maglia del Pontedera

E’ con grande soddisfazione che l’U.S Città di Pontedera comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Benassai per un altro anno. Il ragazzo ha avuto offerte importanti anche da altre società ma ha deciso di proseguire il proprio percorso di crescita con i colori Granata sposando in pieno il progetto Pontedera. Felici di averti ancora con noi Francesco e in bocca al lupo per la nuova stagione!

