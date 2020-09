Parma-Empoli a porte aperte: consentito l’accesso a 1.000 spettatori

In occasione dell’amichevole in programma domenica tra Parma ed Empoli, la società gialloblu ha ottenuto dalle Autorità la possibilità di permettere l’accesso al Tardini al numero massimo di persone consentito, ovvero 1.000 persone, applicando per questa circostanza l’opportunità contemplata dal Dpcm n.198 del 07/08/2020, grazie anche all’assenso ricevuto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Parma e del Gruppo Operativo Sicurezza della Questura di Parma.

I 1.000 spettatori consentiti verranno equamente divisi in due diversi settori dell’impianto, la Tribuna Petitot e la Curva Nord. Saranno disponibili, acquistandoli on line, cinquecento biglietti per ognuno di questi due settori con relativo posto assegnato.

VENDITA BIGLIETTI

I titoli di ingresso di Tribuna Petitot e di Curva Nord, che saranno nominativi, si potranno acquistare esclusivamente on line sul circuito Ticketone (cliccare qui per procedere all’acquisto).

Questo il loro listino prezzi:

· Tribuna Petitot 10 Euro (intero), 5 Euro (Under 14)

· Curva Nord 5 Euro

A ogni biglietto corrisponderà un posto assegnato, che dovrà essere rigorosamente occupato dal proprio titolare.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO E DI COMPORTAMENTO

Nelle fasi di accesso allo Stadio Tardini e durante la partita, gli spettatori presenti titolari di regolare titolo di ingresso dovranno attenersi alle disposizioni del Regolamento d’Uso del Tardini (cliccare qui), che nei mesi scorsi è stato adeguato alle contingenti necessità dell’emergenza Covid-19.

In fase di accesso, fine di evitare assembramenti, tutti i controlli, anche quelli del biglietto, si svolgeranno all’interno delle aree cortilizie, per garantire il massimo distanziamento delle persone.

All’ingresso sarà verificata la temperatura corporea. Se sarà maggiore ai 37,5°, sarà applicato il divieto di accesso.

All’interno dell’impianto sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, sia stando nel proprio posto assegnato che durante gli eventuali spostamenti.

In ogni settore sarà garantito l’uso dei servizi igienici, che sarà contingentato con il controllo di personale steward.

Con le stesse modalità si potrà usufruire del servizio bar, attivo nei limiti della normativa attualmente prevista per la mescita.