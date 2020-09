I Giovanissimi B del Pontedera vincono il Memorial Cordischi

Sestese – Pontedera 0-5

Sestese: Rossi, Hila, Bah, Chelli, Mori, Myslihaka, Kapidani, Giraldi, De Biase, Nuti, Baldi, Fantini, Mari, Mancioppi, Faggi, Vettori, Danti, Danesi. All. Augusti.

Pontedera: Matteucci, Fabbri, Iacopini, Innocenti, Arioni, Bellotto, Mazzi, Paoli, Piccirilli, Tellini, Voroneanu, Bollella, Maffei, Vicario, Calvi, Scardigli, Benucci, Grossi, Arcidiacono, Pino. All. Massai.

Marcatori: Piccirilli 2, Voroneanu, Paoli, Benucci.

Mazzi miglior giocatore del torneo!

Il commento del DS Giovanni Mollica.

“Abbiamo offerto un bellissimo gioco. I ragazzi hanno disputato una grandissima partita tenendo sempre ritmi molto alti, facendo vedere un bel gioco e soprattutto tante giocate individuali. Avevamo contro un avversario tosto, insieme al Tau credo la miglior squadra del torneo e lo dimostra il fatto che hanno raggiunto la finale”.

Il Pontedera però ha fatto una prestazione davvero importante che non ha lasciato scampo neanche alla Sestese. C’è soddisfazione in tutto l’ambiente e lo dimostrano le parole di Mollica. “Siamo contenti perchè vinciamo un torneo prestigioso, ora parteciperemo al torneo successivo con Empoli, Pisa e Tau. Per noi è una grande soddisfazione”.

