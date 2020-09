Fiorentina – Torino 1-0 : decide Castrovilli

Si sfidano al Franchi viola e granata nella prima del 20/21. Gli highlights della vittoria della squadra di mister Iachini.

Nella ripresa dominio dei Viola che segnano con Castrovilli su assist di Chiesa e conquistano la prima vittoria stagionale. achini, costretto a rinunciare allo squalificato Amrabat e agli indisponibili Pezzella e Pulgar, in difesa si affida a Ceccherini. In mediana spazio al nuovo acquisto Bonaventura e a Duncan per affiancare Castrovilli. A sinistra Biraghi vince il ballottaggio con Lirola, in attacco Kouame ha la meglio su Vlahovic.

Il primo tempo scorre sui binari dell’equilibrio e senza troppi sussulti, per poi accendersi nel finale quando sale in cattedra Sirigu. Al 43′ il portiere del Toro devia un’inzuccata di Kouame e sventa la successiva carambola del pallone sui piedi di Ansaldi, mentre al 47′ compie un autentico prodigio sullo stacco aereo ancora dell’ivoriano, propiziato dal cross perfetto di Biraghi.

A inizio ripresa la Fiorentina propone la stessa intensità mostrata poco prima dell’intervallo e si vede annullare per fuorigioco il gol dell’inesauribile Biraghi. L’unico vero rischio i gigliati lo corrono al 61′ su un’ingenuità di Ribery, che calcia male una punizione e permette a Zaza di involarsi verso l’area. Sul più bello, però, l’attaccante sbaglia l’appoggio con cui avrebbe messo Belotti a tu per tu con Dragowski. Poi arriva il gol e la gara scivola a favore della Fiorentina: tre punti e primo posto solitario. Goliardia sì, ma una piccola soddisfazione per un paio d’ore almeno.