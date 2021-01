Pontedera con il Medical Partner Cetilar e la Farmacia Coletti

L’U.S. Pontedera Calcio è lieta di annunciare la nascita di una triangolazione Commerciale tra la società Granata, il Medical Partner Cetilar ® e la Farmacia Coletti del dott. Coletti. Si tratta dell’ennesima testimonianza di quanto importante possa essere la collaborazione tra le realtà del nostro territorio.

L’Unione Sportiva Città di Pontedera sta vivendo oggi i fasti maggiori di una lunga storia nata nel 1912 come Us Pontedera, quando alcuni giovani studenti frequentatori dell’università di Pisa, guidati da Lando Ferretti (che diventerà anche il primo presidente del club nonché presidente del C.O.N.I.) si fusero con le due società esistenti a Pontedera, la S.S. Vigor e la S.S. Giosuè Carducci che si occupavano principalmente di ciclismo, la disciplina più in voga all’epoca.

Da allora ad oggi, in 101 anni di storia, il club granata (colore adottato nel 1928 dopo aver utilizzato il bianco, quello della nascita, il biancoverde e il nero) ha conquistato gloria ed onori (si ricordano la vittoria del Torneo anglo-italiano nel 1985 e il successo sulla nazionale di Sacchi nell’amichevole del 6 aprile 1994: 2-1 con reti di Rossi e Aglietti e di Massaro per gli azzurri) arrivando a militare per lunghi anni nella terza serie nazionale, la serie C o Lega Pro, riconquistata giusto all’inizio della stagione sportiva attuale e frutto della decisiva accelerazione impressa alla società dalla fine del giugno 2010.

La Farmacia Coletti nata nel 1968, e dal 1991 gestita dal dott. AntonGiulio Coletti, decide di investire sul territorio di Fornacette e Bientina. La filosofia attuale è quella di considerare la farmacia come un centro di educazione, informazione e opportunità per la salute ed il benessere del paziente. Oggi, nella farmacia, il settore dell’integrazione sportiva ha avuto un notevole incremento, tanto che la farmacia Coletti è diventata un punto di riferimento della zona. Tutti i collaboratori vantano un percorso formativo di specializzazione che li rende in grado di fornire consigli adeguati alle richieste dei clienti, sempre più informati e attenti ai propri bisogni di salute.

Oggi la farmacia Coletti (sia la sede di Fornacette, che la proiezione di Bientina) si offre come punto di riferimento, e come vero “centro di prevenzione”, moderno ed efficiente, anche grazie a un sistema di gestione memorizzato, che permette di creare una scheda personalizzata in grado di segnalare gli acquisti, e con l’attivazione di una fidelity card che consente l’accumulo di punteggi (relativi a coefficienti assegnati a determinate categorie di prodotti) da cui derivano una serie di vantaggi (sconti , promozioni , regali).

Il tutto grazie alla stretta sinergia tra U.S. Pontedera, farmacia Coletti, Cetilar ® .