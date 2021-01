Vaccinato allo stadio, l’iniziativa dell’Alessandria

Parte oggi la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Alessandria Calcio rivolta alle istituzioni governative e calcistiche: VACCINATO ALLO STADIO. I tifosi sono parte dello spettacolo e senza di essi negli stadi di tutta Italia rimbomba un assordante silenzio che dura ormai da tanto, troppo tempo. E’ con l’obiettivo di riavere gli spalti pieni che l’Alessandria lancia questa campagna augurandosi che tutte le società la facciano propria rendendola virale. Vorremmo che si concedesse l’ingresso allo stadio a tutti i tifosi che avranno ricevuto il vaccino anti COVID19.

Il piano strategico delle vaccinazioni ha una strada segnata e precise e stabilite priorità che comprendono al loro interno tutti i cittadini, e quindi tutti i tifosi. Oggi sarebbero ancora pochi, ma sarebbe comunque un ritorno ad una ritrovata “normalità” risentire il loro calore e la loro vicinanza. La campagna vuole anche incoraggiare gli eventuali indecisi a vaccinarsi in primis per la tutela della salute pubblica e in secondo luogo per aver nuovamente accesso, il prima possibile, agli spalti per sostenere la propria squadra del cuore. RICOMINCI LO SPETTACOLO!