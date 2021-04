Non sarà possibile richiedere gli accrediti per Pontedera-Pro Vercelli. Il motivo nel comunicato ufficiale

La società U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente che, in occasione della partita di mercoledì contro la Pro Vercelli, è già stato raggiunto il numero massimo accrediti disponibili e non sarà possibile richiederne altri.

Questo perchè gli accrediti per il match in questione sono già stati richiesti, e regolarmente rilasciati dalla società Granata, per il giorno in cui la gara Pontedera-Pro Vercelli si sarebbe dovuta giocare ufficialmente, ovvero il 18 aprile.