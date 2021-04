Post partita #JuveCarrarese

#JuveU23Carrarese, commento post partita. Al termine di Juventus U23 – Carrarese (1-0), dalla sala stampa dello Stadio “Moccagatta” di Alessandria, ecco le dichiarazioni di Mister Antonio Di Natale:

“La squadra è scesa in campo con la giusta mentalità e ha cercato di rimanere stretta tra le linee leggendo i movimenti del reparto offensivo bianconero molto tecnico e veloce. Dopo una prima fase di studio in cui siamo stati ordinati in fase di non possesso senza concedere nulla alla Juventus U23, ci siamo alzati di qualche metro e con il baricentro spostato più in avanti abbiamo valorizzato meglio i nostri ultimi sedici metri e ci siamo proiettati nell’area avversaria con maggiore incisività.

Il nostro miglioramento è stato, soprattutto, nel migliore sfruttamento dell’ampiezza del campo con diversi cross che non abbiamo finalizzato per un non niente e che, probabilmente, ci ha fatto preferire ai nostri aversari. Nella ripresa, abbiamo tenuto il campo senza grossi problemi e solo una situazione di gioco, peraltro dubbia come quella accaduta al 91′, avrebbe potuto cambiare un partita molto equilibrata.

Dispiace perdere cosi, un punto sarebbe stato piu’ che meritato per la squadra. Ora cerchiamo di prepararci per la prossima gara, lavorando in settimana e cercando di finire nel miglior modo possibile con la Pro Vercelli.”