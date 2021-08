Grande festa all’Amalia Laghi per la presentazione del Pontedera 2021/22

L’U.S Città di Pontedera ci tiene a ringraziare i proprietari dell’Amalia Laghi per la disponibilità dimostrata nell’organizzare questo bellissimo evento.

Una cornice meravigliosa che ha fatto da sfondo alla presentazione della nuova rosa Granata per la stagione 2020/21.

La storia della serata:

Ore 19.00

Dopo un brindisi iniziale alcuni ragazzi si sono prestati a qualche divertente siparietto con Andrea Caponi e Marcos Espeche che hanno accolto gli ospiti del ristorante, mentre Lorenzo Milani e Gabriele Perretta si sono dilettati nel preparare i cocktail. Cristian Mutton e Andrea Marianelli hanno invece aiutato le cameriere dell’Amalia a portare gli ordini ai tavoli con Marco Angeletti che, nel frattempo, in qualità di bagnino, sistemava la spiaggia.







Ore 21.30

Dopo la cena è iniziata la diretta della trasmissione su 50Canale, a presentare la serata Carolina Pucci (50Canale) e Maurizio Bolognesi di RadioBruno.

La squadra ha sfilato sul pontile dell’Amalia in ordine di ruolo, dai portieri fino agli attaccanti, per poi concludere con staff tecnico, medico e collaboratori. Il termine della prima parte della presentazione è stato sancito dai fuochi d’artificio che hanno decorato la bellissima location del lago.













Ore 22.30

Dopo la presentazione della squadra e dello staff si è aperto il “salottino” con le interviste ai membri della società, dal presidente Piero Gradassi ai vari soci Vito Consoloni, Simone Di Bella, Emilio Montagnani (anche in qualità di assessore con delega allo sport). Presenti anche il direttore organizzativo Andrea Bargagna, l’addetto stampa e responsabile della comunicazione del Pontedera Nico Venturi con la sua agenzia di comunicazione “Wally Communication”.

Infine non per ordine di importanza, è stato intervistato anche Simone Sergio, proprietario dell’agenzia “Turtle Studio” e responsabile della comunicazione dell’Amalia Laghi. Simone, in sinergia con la società Granata, ha ideato l’evento della presentazione della squadra e quello del nuovo pullman del Pontedera.

Un ringraziamento a tutti quelli che sono intervenuti e che hanno lavorato insieme a noi a questo bellissimo evento!

L’articolo Grande festa all’Amalia Laghi per la presentazione del Pontedera 2021/22 proviene da U.S. Citta di Pontedera.