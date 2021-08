Il Pontedera vince per 1 a 0 nell’amichevole pre stagionale contro la primavera del Pisa

Terzo test ufficiale per i ragazzi di mister Ivan Maraia, che dopo aver affrontato Empoli e Spal hanno disputato un match amichevole contro la primavera del Pisa allo stadio Ettore Mannucci.

“Avevo pochi giocatori a disposizione a causa di qualche normale acciacco da preparazione – ha spiegato il mister Granata. – Questo non ci ha consentito di fare molti cambi, ma ci ha dato la possibilità di provare un modulo nuovo che potrà servirci in determinate circostanze. Essendo un sistema di gioco che non avevamo mai provato in allenamento, alcuni movimenti sono riusciti altri meno, ma nel complesso sono molto contento di come sta lavorando la squadra. Continuiamo a lavorare per arrivare al meglio all’inizio della stagione”.

Il Tabellino:

PONTEDERA (3-4-1-2). Angeletti (1′ st Sposito, 25′ st Santarelli); Shiba, Espeche, Milani (1′ st D’Antonio); Regoli (1′ st Perretta), Benedetti, Bardini, Marianelli; Del Carlo (1′ st Barba); Magnaghi, Mutton. A disposizione. Pretato, Matteucci, Di Bella. Allenatore Maraia.

PISA PRIMAVERA (4-3-1-2). Falsettini (1′ st Luci); Biagini (12′ st Giorgi), Del Pecchia (12’st Lioci), Mendes (1′ st Sebastiano), Ceccanti (26′ st Sarni); Aliboni (1′ st Cecilia), Innocenti (1′ st Salliu), Andreano (1′ st Fischer); Signorini (1′ st Matteoli); Sabia (1′ st Stigliano), Panattoni (1′ st Cule). A disposizione. Colucci. Allenatore Paffi.

Arbitro. Giacomo Casalini di Pontedera.

Rete. 6′ st Magnaghi.

