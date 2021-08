Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica che, all’esito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono state accertate alcune positività all’interno del gruppo squadra.

Suddetta casistica si trova gia’ in isolamento fiduciario presso la propria domiciliazione.

Altresi’, si rende noto che le risultanze degli altri test relativi al resto dei componenti del gruppo squadra hanno rassegnato responso di negativita’.

Contestualmente, si e’ provveduto ad anticipare lievemente la conclusione del ritiro a Pontremoli ed in via precauzionale e cautelativa e’ stato predisposto un programma settimanale personalizzato di allenamento individuale che verra’ osservato da tutti gli atleti idonei allo svolgimento dell’attivita’ sportiva, con esclusione di coloro che permangono nello stato di positività ai tamponi per testare la ricettivita’ al Covid 19.

Ad ogni modo la società e’ in costante contatto con le Autorità Sanitarie Locali comunque avendo tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC.