L’U.S Città di Pontedera annuncia di aver raggiunto un importante accordo di sponsorizzazione con il “Gruppo Bi.Emme” di Livorno che, a partire dalla gara contro l’Olbia, e fino al termine stagione sportiva 2022/23, legherà il proprio nome a quello della società Granata.

Il gruppo Bi.Emme racchiude in sé la Bi.Emme Service Srl e la Bi.Emme Tecnoedil Srl per un totale di 80 addetti ai lavori con differenti qualifiche tra: elettricisti, idraulici, muratori, dirigenti e tecnici.

La Bi.Emme Service srl opera da General Contracotr e fornisce supporto tecnico-progettuale, mentre la Bi.Emme Tecnoedil opera come impresa esecutrice di tutte le lavorazioni.

La Bi.Emme Service srl è specializzata nella realizzazione di appalti per Bonus Facciate, EcoBonus e SismaBonus 110%, in partnership con Mapei S.p.A., leader mondiale per fornitura di materiali per edilizia, per l’acquisto diretto di materiali ed il supporto tecnico dedicato.

La sponsorizzazione prevederà per la stagione 2022/23 la massima visibilità del logo come Co-Sponsor sulle maglie granata. Il marchio del Gruppo Bi.Emme sarà altresì presente, a partire da domenica prossima 3 aprile, anche nei diversi supporti comunicativi e promo-pubblicitari: led, backdrop, display luminosi e spot.

Grazie al “Gruppo Bi.Emme” e benvenuti nella famiglia Granata.

L’articolo Nuovo sponsor per la maglia Granata. Ufficiale l’accordo con il Gruppo Bi.Emme di Livorno proviene da U.S. Città di Pontedera.