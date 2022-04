Diamo i numeri al derby d’Italia

Quello dello Stadium sarà il derby d’Italia numero 178 nella Serie A con la formula del girone unico.

Il terzo in questa stagione.

I precedenti 2 sono terminati, al novantesimo, col risultato di 1-1.

Nel girone d’andata del campionato Dzeko portò in vantaggio i nerazzurri al minuto 17, rispose Dybala all’89’ su calcio di rigore. Nella finale di Supercoppa Italiana giocata al Meazza di Milano McKennie mise a segno l’1-0 per i bianconeri al 25’, dieci minuti più tardi, 35’, ecco l’1-1 su penalty firmato Martinez. Quindi quando tutto lasciava presagire che il trofeo sarebbe stato assegnato con i tiri dagli undici metri, ecco la zampata di Sanchez al 121’ e la vittoria del Biscione col punteggio di 2-1.

I precedenti a Torino vedono in netto vantaggio la Vecchia Signora: 61 successi, 16 segni X, 11 sconfitte, 156 gol marcati a fronte di 68 reti incassate.

Gli ultimi 3 faccia a faccia in Piemonte sono terminati tutti…





