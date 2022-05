Inizia l’asta di beneficenza per la maglia celebrativa dei 110 anni

La società U.S Città di Pontedera comunica che dalle ore 21.00 di stasera, 2 maggio, prenderà il via l’asta di beneficenza per l’acquisto delle maglie ufficiali dei 110 anni Granata. Si potrà partecipare all’asta su E-Bay al seguente link: https://ebay.it/usr/sportforchildrenonlus fino alle ore 21.00 di lunedì 9 maggio e il ricavato verrà interamente devoluto alla Misericordia di Pontedera per aiutare Carlo Barsotti nel suo percorso riabilitativo.