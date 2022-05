Serie A, risultati 35a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Occorrono più di ottanta minuti al Milan dell’ex Pioli per avere la meglio sulla Fiorentina. Man of the match Rafael Leao, autore dell’1-0 con cui va in archivio Mila-Fiorentina.

Qualche ora più tardi l’Inter risponde ai cugini in rossonero passando al Friuli di Udine con un 2-1 frutto dei centri di Perisic e Lautaro Martinez. Di Pussetto la rete dell’Udinese che lascia incerto il match fino al triplice fischio finale.

Dopo il KO di Empoli il Napoli di Spalletti riparte con una sestina casalinga contro il Sassuolo. Nel 6-1 del San Paolo-Maradona vanno a segno ben 5 marcatori differenti (fra i quali spicca la doppietta di Mertens).

Tiene il passo, seppur a fatica, degli azzurri la Juventus di Allegri. Nel lunch match contro il Venezia deve ringraziare Bonucci che nel giorno del suo 35esimo compleanno si regala una doppietta che rende vano il gol (come all’andata) di Aramu, 2-1 il risultato finale allo Stadium.

Primo, storico successo del Torino in campionato…





Continua a leggere su footstats.it