L’iscrizione al prossimo campionato è stata consegnata e il nostro staff ora è al completo! Oltre a fare l’in bocca al lupo ai membri che già erano nella famiglia Granata (Ezio Giunti, Ivano Andreucci, Paolo Tolomei, Sergio Precisi, Alberto Michi, Giovanni Granelli e Michele Barbaro) vogliamo dare il benvenuto ufficiale e augurare buona fortuna anche a Lorenzo Cavallaro (vice-allenatore), Lorenzo Monticelli (preparatore atletico) e Enzo Biato (preparatore dei portieri).

“Abbiamo finalmente avuto modo di riunirci per iniziare a programmare la prossima stagione – ha spiegato Lorenzo Cavallaro. – Ho trovato un gruppo di lavoro eccezionale, composto da persone che hanno una forte passione e tanta voglia di fare bene. Con mister Catalano ci collaboro dai tempi di Prato, è un grande professionista e sono contento di poterlo accompagnare anche in questa avventura. Il nostro obiettivo è mantenere quanto di buono è stato fatto in questi anni, provando a migliorare alcuni aspetti”.

“Sono emozionato e carico per questo nuovo inizio – ha spiegato Lorenzo Monticelli, nuovo preparatore atletico Granata. – Dopo 2 anni nel settore giovanile della Lucchese, 4 stagioni a Empoli con gli Under 14-15-16 ed esperienze al Ghiviborgo e Aglianese in Serie D, sono orgoglioso di poter ricoprire questo ruolo anche tra i professionisti. Ho incontrato il team e sono felice di aver trovato persone passionali e aperte al confronto. Non vedo l’ora di iniziare”.

“Sono contento di essere a Pontedera, perchè arrivo in una società seria che da molti anni è un modello in Serie C per il modo di fare calcio – ha commentato Enzo Biato, nuovo preparatore dei portieri. – Ho conosciuto lo staff e non vediamo l’ora di metterci al lavoro per la prossima stagione”.

L’articolo Il nuovo staff Granata. Le prime parole di: Cavallaro, Monticelli e Biato proviene da U.S. Città di Pontedera.