Risoluzione del contratto per il tecnico Guido Pagliuca

La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver accolto la richiesta del tecnico Guido Pagliuca per la risoluzione del contratto.

La decisione deriva da nuove opportunità professionali presentatesi per Pagliuca, dopo averne rifiutate altre nell’ultimo periodo per attaccamento ai colori rossoneri. Il tecnico ha rilasciato una dichiarazione con le proprie motivazioni da diffondere per tifosi, stampa e addetti ai lavori unitamente al comunicato ufficiale della società. La riportiamo di seguito.

“Considerata la presenza di gruppi interessati all’acquisto della Lucchese, è giusto che mi faccia da parte, dando la possibilità a chiunque venga di poter affidarsi ai propri uomini, senza condizionamenti. Lascio la Lucchese con la consapevolezza di aver dato tutto. La scorsa stagione abbiamo raggiunto i playoff, un traguardo inaspettato, grazie all’unione di tutte le componenti: società, staff tecnico, calciatori ed ambiente tutto. Ringrazio la società, per quello che ha fatto e per avermi dato l’opportunità di tornare qui. Ai ragazzi della squadra, ai ragazzi della curva ed a tutto l’ambiente auguro il meglio. Grazie Lucchese”.

La società, che ha cercato in ogni modo di proseguire la collaborazione con il tecnico, ringrazia profondamente mister Pagliuca per il grande lavoro svolto, tenendo sempre alto il nome dei colori rossoneri con impegno e competenza, augurandogli inoltre per il futuro le grandi soddisfazioni professionali che merita.

Grazie Guido.

