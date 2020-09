Battuto 2-0 il Piacenza grazie alle reti di Moscati e Galligani: un esordio pazzesco per il Grifone che continua a sognare e torna in Maremma con il bottino pieno.

Grosseto in campo con Antonino tra t pali, difesa a quattro con Ciolli-Gorelli centrali, Polidori a destra e Raimo a sinistra. Vrdoljak davanti alla difesa con Pedrini e Kraja mezz’ali e Boccardi dietro a Galligani e Moscati. Primi quindici minuti a favore del Piacenza, poi il Grifone prende coraggio e con Gorelli sfiora di testa il vantaggio. All’8’ della ripresa Galligani conquista un angolo e Moscati, di testa, insacca per il vantaggio del Grifone. Partita ben controllata dai maremmani che al 46’ chiudono sul 2-0 con il gol di Galligani, ottimamente servito da Raimo. Per i biancorossi una partenza da paura in Lega pro.

PIACENZA: Vettorel, Bruzzone, D’Iglio, Pedone (38’ st Corbari), Palma (38’ st Siani), Flores Heatley (23’ st Maio), Battistini, Lamesta (23’ st Galazzi ), Babbi, Visconti, Simonetti (17’ st Daniello). A disposizione: Anane, Stucchi, Martinbianco, Renolfi, Miceli, Losa, Casali. All. Manzo.

GROSSETO: Antonino, Raimo, Ciolli, Gorelli, Polidori (30’ st Kalaj), Vrdoljak, Pedrini (21’ st Sersanti), Kraja (13’ st Fratini), Boccardi (21’ st Sicurella) Galligani, Moscati (30’ st Russo). A disposizione: Barosi, Fomov, Campeol, Nannola, Pierangioli, Consonni. All. Stefani.

ARBITRO: Alberto Arena di Torre del Greco (Dell’Orco di Policoro, Votta di Moliterno e Diop di Treviglio).

RETI: 8’ st Moscati, 46’ st Galligani.

RECUPERO: 2’ pt; 4’ st.

L’articolo Piacenza-Grosseto 0-2 proviene da US Grosseto 1912.