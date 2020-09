Prenota il diario agenda dell’Us Grosseto

La scuola è già cominciata, ma non è mai tardi per comprare il diario dell’Us Grosseto. Il nuovo diario agenda del Grifone, da utilizzare a scuola o in ufficio, ti aspetta da Cartoon Planet Grosseto a partire dalla prossima settimana, e fino a esaurimento scorte. All’interno del diario è possibile rivivere i momenti più importanti della storia biancorossa con foto e notizie sull’Us Grosseto, utilizzando anche gli appositi spazi per appuntare la propria formazione titolare o i propri appunti. Il costo è di 15 euro. Prenota la tua copia chiamando lo 0564.25400 oppure il 339.6891020.

