Gradito ritorno in casa Grosseto: Alessandro Sersanti, classe 2002, torna a Grosseto in prestito dalla Fiorentina dopo lo straordinario campionato vinto lo scorso anno con la maglia del Grifone. Sersanti farà quindi parte della rosa biancorossa e potrà essere utilizzato sia come mezz’ala sia come terzino destro.

Insieme a lui, sempre dalla Fiorentina ma questa volta a titolo definitivo, arriva anche il difensore Romaric Guedegbe, classe 2002, nato in Benin ma con passaporto italiano. Il giocatore è ambidestro e può giocare come terzino sinistro, terzino destro o come centrocampista.

L’articolo Sersanti torna al Grosseto. Dalla Fiorentina arriva anche Guedegbe proviene da US Grosseto 1912.