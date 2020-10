Abbonamenti: esaurita la Tribuna centrale e la Tribuna nord. In vendita ancora Tribuna sud e Curva nord

A causa della riduzione dei posti, conseguente all’installazione dei nuovi seggiolini e del distanziamento imposto dai protocolli covid-19, le vendite degli abbonamenti per i settori Tribuna laterale nord, Tribuna centrale e Tribuna vip sono sospese. Restano acquistabili abbonamenti di Tribuna laterale sud e Curva nord.

La società si scusa in anticipo con tutti coloro che a causa di queste nuove disposizioni non potranno vedersi, per il momento, assegnato il proprio posto. Appena sarà possibile ai tifosi abbonati nella stagione 2019/20 sarà riassegnato il proprio posto e agli altri abbonati, se lo vorranno, sarà assegnato un nuovo posto. Rimaniamo a disposizione, chiaramente, per venire incontro alle esigenze di tutti i tifosi.

Vogliamo, infine, ringraziare di cuore tutti coloro che, nonostante l’incertezza legata alla pandemia, hanno voluto sostenere la società sottoscrivendo l’abbonamento.

