Viste le tante richieste al termine di una campagna abbonamenti anomala per via dell’emergenza covid, la società ha deciso di riaprire la vendita degli abbonamenti fino alle ore 19.30 di giovedì. Le tessere si potranno acquistare al Macron store di Grosseto, in via Santerno 27, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, allo stadio Carlo Zecchini dalle ore 15 alle 18 e all’Insolitò caffè di Marina di Grosseto.

Chi invece ha già sottoscritto l’abbonamento può ritirarlo nella segreteria dello stadio Carlo Zecchini, sotto la tribuna coperta, il pomeriggio dalle 15 alle 18. Con la tessera abbonamento sarà rilasciato anche il codice per accedere al canale Eleven sport e guardare le partite del Grifone, in casa e in trasferta, fino alla riapertura dello stadio.

L’articolo Abbonamenti fino al 1 ottobre. Ritiro delle tessere da oggi proviene da US Grosseto 1912.