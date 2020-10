Grosseto, abbonamenti non ritirati: dove e quando

La società ricorda ai tifosi che ancora devono ritirare l’abbonamento che possono farlo giovedì 15 ottobre, dalle ore 15 alle 18, e venerdì 16 ottobre dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 direttamente allo stadio Carlo Zecchini, negli uffici sotto la tribuna centrale. Sabato pomeriggio, per la gara interna contro la Pro Vercelli, non sarà possibile ritirare gli abbonamenti e, come da protocollo, le biglietterie rimarranno chiuse.

La società ricorda, infine, che è stato raggiunto il numero massimo di persone, seguendo il protocollo di sicurezza, che possono accedere allo stadio Zecchini di Grosseto, perciò al momento non saranno messi in vendita biglietti.

