Oggi ultimo giorno per il ritiro degli abbonamenti

Gli abbonati che ancora non hanno ritirato l’abbonamento possono farlo oggi pomeriggio, dalle 16 alle 17, nella segreteria dello stadio Zecchini, sotto la tribuna centrale. Domani non sarà possibile ritirare gli abbonamenti e senza abbonamento non sarà possibile accedere allo stadio.

Ricordiamo anche che domani si potrà entrare allo stadio solo presentando il foglio di autocertificazione scaricabile dal sito www.usgrosseto1912.com (sezione “ultime news”).

