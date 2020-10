PERGOLETTESE-GROSSETO RINVIATA A DOMENICA ORE 20.45

La gara tra Pergolettese e Grosseto in programma questa sera alle ore 20.45 è stata rinviata a domani sera, domenica 11 ottobre, sempre alle 20.45. Questo per via del nuovo protocollo che impone il rinvio della gara perché tra i risultati dei tamponi effettuati dalla Pergolettese è risultato un positivo nel gruppo dirigenza. Le due squadre, quindi, questa sera si sottoporranno nuovamente all’esame del tampone in attesa di ricevere i risultati. La società biancorossa ha fissato i nuovi tamponi per questa sera alle ore 22.30, visto che il tampone già effettuato passate le 48 ore è scaduto, in attesa dei risultati di domani e, quindi, di capire se poter giocare o meno.

“Stiamo vivendo una situazione devastante – spiega Simone Ceri, vicepresidente Us Grosseto. Dobbiamo allungare la trasferta e ripetere i tamponi anche noi, visto che scadono le 48 ore. Sarebbe meglio fermarsi perché questo non è calcio. In queste condizioni si va poco lontano per questo chiediamo aiuto al Governo e alla Figc perché altrimenti rischiamo tutti il tracollo”.

