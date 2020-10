SETTORE GIOVANILE, NIENTE DA FARE CONTRO PONTEDERA E AREZZO

Under 17: Città di Pontedera-Us Grosseto 2-0

CITTA’ DI PONTEDERA: Targioni, Colombini, Innocenti, Disegni, Faye Serigne B., Di Bella, Faye Serigne S., Martucci, Pasquali, Romei, Del Carlo. A disposizione: Borghini, Ratti, Batoni, Novi, Bartolini, Senese, Scarpa, Guerrucci, Schiavone. All. Del Vita.

GROSSETO: Bocchi, Loffredo, Testa, Begnardi, Veronesi, Simi, Cargiolli, Salvadori, Bifini, Di Meglio, Columbu. A disposizione: Laudicino, Falconi, Sonnini, D’Amore, Bruni, Papini, Stefi, Trombini, Galli. All. Consonni.

RETI: 12’ st (rig.) Disegni, 31’ st Pasquali.

NOTE: ammoniti Columbu, Falconi, Di Bella, Martucci.

Sconfitta a testa alta per gli Under 17 del Grifone, superati 2-0 sul rettangolo verde del Città di Pontedera. Torellini all’altezza di una squadra quadrata ed esperta, già reduce da una goleada vincente al debutto. Primo tempo senza reti ma con occasioni per entrambi; per i ragazzi di Consonni insidioso Salvadori, servito da Columbu dopo un contropiede, e lo stesso Columbu fermato però in fuorigioco.

Nella ripresa rompe gli equilibri un rigore per i locali, con Disegni che non sbaglia: 1-0 e biancorossi più scoraggiati ma sempre laboriosi. Alla mezza’ora raddoppio dei pisani con Pasquali, che da cross dalla sinistra insacca sul secondo palo. Il Grosseto si ripropone in attacco ma senza riuscire ad andare al tiro.

Under 16: Us Grosseto-Arezzo 1-3

GROSSETO: Nadalin, Bardi (Solari), D’Ovidio, Affabile (Zarone), Tenci, Presicci (Arrigucci), Passalacqua, Amaddii, Gamberi (Fralassi), Conti. Mori (Veglianti). A disposizione: Paccagnini, Bertoni, Pecciarini. All. Angeli.

AREZZO: Ermini, Scichilone, Barbagli, Consigli, Stopponi, Acciai, Pugliese, Parisi, Canneva, Batistini, Rosati. A disposizione: Limentra, Luconi, Sobhy, Pecci, Hilla, Pino, Giovane, Pernici, Parretti. All. Bernabini.

ARBITRO: Calise di Piombino.

RETI: 3’ Canneva, 15’ st Parisi, 29’ st Tenci, 33’ st Stopponi.

Amaro debutto degli Under 16 sperimentali del Grifone, superati 3-1 in casa da un Arezzo più esperto e fisicato, tre volte a segno su palle ferme. Al 3’ vantaggio flash di Canneva, cui prova a rispondere Tenci, prima su assisti Conti e poi su contropiede, ma senza fortuna. Ospiti più motivati nella ripresa: dopo qualche chance, raddoppio di Parisi al quarto d’ora. Il solito Tenci accorcia le distanze al 29’ su ripartenza ma quattro minuti dopo gli aretini ripristinano il gap di due reti con Stopponi, che insacca di testa sugli sviluppi di un corner.

Under 15: Città di Pontedera-Us Grosseto 5-0

CITTA’ DI PONTEDERA: Oliva Diaz, Paolieri, Gozzini, Vannuzzi, Scozzari Baio, Stivala, Bicchierini, Buglione, Incorvaia, Colzi, Riccomi. A disposizione: Dos Santos, castelli, Freschi, Ostili, Papi, Futuro, Coviello, Piazza, Vitillo. All. Creanza.

GROSSETO: Massellucci, Busetta (Cipollini), Picci, Nardi (Frediani), Giraudo (Fregoli), Sabatini, Generali (Mori), Repola (Fommei), Guadagnoli (Steri), Bojinov (Biliotti), Pimpinelli. A disposizione: Peruzzi. All. Giochi.

ARBITRO: Cecchi di Lucca.

RETI: 20’, 6’ st e 15’ st Riccomi, 36’ Incorvaia, 25’ st Vitillo.

Sconfitta esterna per gli Under 15, strapazzati 5-0 dai coetanei del Città di Pontedera. Prima fase di gioco equilibrata fino al vantaggio dei locali al 20’ con Riccomi. I biancorossi sfiorano il pareggio con tiro di testa di Guadagnoli ispirato da Picci ma nel recupero arriva il 2-0 di Incorvaia su ripartenza.

Nella ripresa i padroni di casa sfruttano la scarsa lucidità dei torellini dilagando con altre due reti di un Riccomi in gran forma, al 6’ e al quarto d’ora, sempre su contropiede. Al 25’ stessa strategia per innescare la quinta rete dei pisani, che esultano con Vitillo, subentrato ad un compagno. Nel finale, tentativi imprecisi di Biliotti e poi Guadagnoli.

L’articolo SETTORE GIOVANILE, NIENTE DA FARE CONTRO PONTEDERA E AREZZO proviene da US Grosseto 1912.