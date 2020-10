SETTORE GIOVANILE: PARI DEGLI UNDER 17 NEL RECUPERO DELLA PRIMA GIORNATA

Under 17: Us Grosseto-Carrarese 3-3

GROSSETO: Bocchi, Loffredo (D’Amore), Testa, Bruni (Falconi), Veronesi, Simi, Galli (Begnardi), Salvadori (Trombini), Bifini, Di Meglio (Papini), Columbu (Stefi). A disposizione: Comi, Sonnini, Massa. All. Consonni.

CARRARESE: Ragonesi, Bonafede, Villa, Venuti, Bernuzzi, Bianchi, Folcarelli, Branca, Scaletti, Baldecchi, Bologna. A disposizione: Gatti, Bertoloni, Faconti, Grasso, Cacciatori, Negri, Pasquini. All. Ratti.

RETI: 7’ e 45’ Bernuzzi, 20’ Bifini, 24’ Simi, 12’ st Di Meglio, 25’ st (rig.) Scaletti.

Spettacolare e un po’ avaro il 3-3 con cui gli Under 17 del Grifone chiudono il confronto con la Carrarese, come recupero della prima di campionato. Vantaggio ospite con Bernuzzi al 7’, ma al 20’ Bifini rimedia insaccando una respinta di Ragonesi su tiro di Columbu. Quattro minuti dopo, vantaggio biancorosso con Simi – tocco di piede da calcio d’angolo – ma allo scadere arriva il 2-2 ancora di Bernuzzi. Nella ripresa torellini di nuovo in vantaggio al 12’ con palo-gol di Di Meglio su azione personale, ma a seguire i gialloblù rimediano su massima punizione. Finale di marca grossetana con D’Amore e poi Stefi vicini al gol.

Under 16: Fermana-Grosseto 1-1

FERMANA: Ajradinoski, Mandolesi, Pistolesi, Boccanera, Crivellin, Goxhaj, Nardacchione, Agnesi, Pesaresi, Giuggioloni, Pelliccetti. A disposizione: Pezzuoli, Carfagna, De Angelis, Cicchinè, Del Rosso, Santanafessa, Maranesi, Ouardi, Bellucci. All. Calvaresi.

GROSSETO: Nadalin, Bardi, Affabile, Tenci, Presicci (Veglianti), Passalacqua, Amaddii, Gamberi, Mori, Bertoni, Pecciarini. A disposizione: Conti, Paccagnini, Arrigucci, Solari, Barone. All. Angeli.

RETI: 20’ Pesaresi, 3’ st Veglianti.

Pareggio in rimonta degli Under 16 sperimentali, che gestiscono una Fermata vivace per l’1-1 finale. Gara equilibrata, molto giocata a centrocampo fra due formazioni simili per esperienza. Primo tempo con chance su entrambi i fronti, ma i locali passano in vantaggio al con tiro di Pesaresi. A inizio ripresa torellini di nuovo in gara al 3’ con una bella azione che Veglianti chiude nel gol dell’1-1. Nei minuti conclusivi Fermana più pericolosa, ma il portiere unionista non si fa sorprendere.

Under 14: Grosseto-Livorno Calcio 1-3

GROSSETO: Massellucci, Capoduri, Coppola (Canu), Stefani (Giangreco), Amoroso, Magnani, Bindi (Attilio), Poccia (Zauli), Belletti, Colledan, Turbanti. A disposizione: Ennached, Guidarini, Esposito, Tana, Giochi. All. Corti.

LIVORNO: Sozzi, Mazzotta, Lepri, Paci, Rossi, Sula, Palma, Barbanti, Silvestri, Baroni, Mazzeo. A disposizione: Cavaglioni, Cannarsa, Foti, Turini, Shenaj, Pagni. All. Formichini.

RETI: 33’ Amoroso, 8’ st Mazzeo, 16’ st Silvestri, 30’ st Foti

NOTE: al 33’ st Palma si fa parare un rigore.

Sconfitta per 3-1 per gli Under 14 di mister Corti contro l’esperto Livorno Calcio. Buono l’inizio dei maremmani, in vantaggio alla mezz’ora grazie alla punizione dai 25 metri di Amoroso. Nella ripresa gli amaranto ingranano la marcia e pareggiano all’8’ su contropiede, con Mazzeo che dribbla due rivali e tira gonfiando la rete rivale. Poco dopo 1-2 di Silvestri, mentre a cinque minuti dalla fine arriva il gol di testa di Foti, da calcio d’angolo. Agli ospiti anche un rigore per fallo su Palma, ma Massellucci di oppone.

Under 13B: Empoli-Grosseto 3-0

Prima di campionato per gli Under 13 B di mister Gafà, che hanno giocato contro i coetanei dell’Empoli in trasferta; i locali si aggiudicano i tre tempini ma ottimo il comportamento di entrambe le formazioni, dirigenti e tecnici inclusi.

