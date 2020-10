Pausa forzata per gli Under 17 e gli Under 15, ma i primi ne approfitteranno per recuperare la prima di campionato in casa contro la Carrarese, con fischio d’inizio domenica mattina alle 11 al Centro sportivo.

Tutti di domenica anche gli altri impegni dei giovani biancorossi a cominciare dagli Under 16 sperimentali, che incroceranno i tacchetti contro la Fermana a Fermo, alle 15.

Esordio ufficiale per gli Under 14 che ospiteranno il Livorno Calcio, con fischio d’inizio alle ore 14,30.

Debutto stagionale sul campo dell’Empoli per gli Under 13 B di calcio a nove, inseriti in un girone di otto team: per loro c’è la trasferta a porte chiuse al centro sportivo Monteboro alle 11,30; a riposo la formazione A in virtù di un gruppo a sette squadre.

Notizie dalla Primavera del Grifone, inserita in un impegnativo girone a nove squadre e pronta a debuttare sabato prossimo in casa della Viterbese.

Il programma:

Under 17: Grosseto-Carrarese (recupero 1a giornata) h 11, Centro sportivo

Under 16: Fermana-Grosseto h 15

Under 15: turno di riposo

Under 14: Grosseto-Livorno Calcio h 14,30, Centro sportivo

Under 13 A: turno di riposo

Under 13 B: Empoli-Grosseto h 11,30

L’articolo SETTORE GIOVANILE: RECUPERO DELLA PRIMA GIORNATA PER GLI UNDER 17, DEBUTTO PER UNDER 14 E 13 proviene da US Grosseto 1912.