A Busto Arsizio finisce a rete bianche: punto prezioso per il Grosseto

Un punto importante conquistato su un campo difficile: il Grosseto torna in Maremma con un punto prezioso che muove la classifica e permetterà ai giocatori, finalmente, di riposare un po’ in vista del prossimo incontro. Primo tempo di marca biancazzurra con la Pro Patria a fare la partita, cercando il gol in più di un’occasione con l’attaccante Latte Lath. Modulo inedito per i biancorossi, che partono con il 352 e con gli esordi, dal primo minuto, sia di Kalaj sia di Simeoni, largo a sinistra. Nella ripresa espulso Raimo per doppia ammonizione.