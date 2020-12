PRO SESTO-GROSSETO 1-2

Grazie ai gol di Moscati e Boccardi il Grosseto batte 2-1 la Pro sesto conquistando tre punti d’oro ed entrando di fatto nelle statistiche come miglior squadra in trasferta del 2020, insieme al Renate. Una gara viva e pimpante, che ha visto i biancorossi passare subito in vantaggio e bissare il risultato nella ripresa, amministrando la partita e conquistando la vittoria.