DALL’EMPOLI ARRIVA L’ATTACCANTE MEROLA

Altro tassello importante in casa biancorossa: Davide Merola, classe 2000, rinforzerà l’attacco del Grifone in questa seconda parte di campionato. Trequartista rapido, può giocare anche come mezza punta o esterno offensivo. Di proprietà dell’Empoli, ma scuola Inter, Merola arriva a Grosseto dopo una prima parte di stagione passata all’Arezzo e dopo aver segnato, a inizio anno in Coppa Italia, due reti con la maglia dell’Empoli. Nel suo passato c’è anche l’esordio in Europa league con la maglia dell’Inter, oltre a diverse presenze nel campionato Primavera, nella Uefa youth league e con la maglia della nazionale under 17.

