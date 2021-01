NUOVI CODICI ELEVEN SPORTS: ECCO COME RICHIEDERLI

Sono attivi da oggi i codici che permetteranno agli abbonati biancorossi di poter vedere le partite del Grosseto fino per 31 giorni dal momento dell’attivazione. Per richiederli basta mandare una mail all’indirizzo servizi.usg1912@gmail.com allegando la foto della propria tessera abbonamento, dove sono riportati i dati dell’abbonato. Chi invece li ha già richiesti lo scorso dicembre e fino a questa mattina alla casella “info@usgrosseto1912.com”, riceverà appena possibile la mail con il nuovo codice, ed è pregato di non rimandare un’altra mail per non intasare il sistema.

La società risponderà alle richieste inviando per mail, appena possibile e comunque in tempo utile per vedere la partita di domenica, cominciando dalle richieste già arrivate nelle scorse settimane, il nuovo codice da riscattare sul portale di Eleven sports e, a quel punto, l’abbonato potrà per 31 giorni vedere gratuitamente tutte le partite di Lega pro. Per precauzione è bene conservare il nuovo codice perché potrà servire, anche in futuro se lo stadio Zecchini non dovesse riaprire le porte al pubblico, per continuare a vedere le gare su Eleven sports.

Una volta ricevuto il nuovo codice l’utente dovrà entrare con i propri dati (user e password) nel sito di Eleven sports e riscattare il codice dal link in home page.

