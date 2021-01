NUOVI CODICI ELEVEN SPORTS: QUESTA LA MAIL PER RICHIEDERLI

L’Us Grosseto informa i tifosi che sono arrivati i nuovi codici di Eleven sports per gli abbonati biancorossi. I codici sono riservati a coloro che hanno già fatto richiesta a fine dicembre e che, visto che l’attivazione del servizio va rinnovata ogni 30 giorni, hanno ricevuto una notifica di scadenza del precedente codice. Per richiedere il nuovo codice si deve, quindi, inviare una mail all’indirizzo servizi.usg1912@gmail.com specificando il proprio nome, cognome e numero di tessera. Le richieste inviate ad altri indirizzi mail non saranno prese in considerazione.

Ricordiamo che i codici per fruire del servizio hanno la validità di 30 giorni dal momento dell’attivazione. I nuovi codice di accesso, quindi, vanno richiesti ogni trenta giorni e non per seguire ogni singolo evento del Grosseto: si chiede agli abbonati di prestare attenzione a questa procedura per evitare di creare rallentamenti nelle comunicazioni con la società. Per verificare lo stato dell’abbonamento basta accedere alla piattaforma di Eleven sports e consultare i dati riportati nella voce “profilo”.

Ricordiamo, inoltre, che i codici che forniamo agli abbonati, che ringraziamo di cuore per la vicinanza dimostrataci in questa prima parte di stagione, sono gestiti direttamente dalla piattaforma di Eleven sports e che, per tanto, ogni richiesta di assistenza tecnica o amministrativa, così come le richieste e le informazioni sugli abbonamenti al canale, devono essere fatte direttamente ad Eleven sports.

