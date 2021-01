PIERANGIOLI: RESCISSIONE CONSENSUALE

L’Us Grosseto comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con Tommaso Pierangioli. La società ringrazia di cuore il giocatore per l’impegno, l’attaccamento alla maglia e la professionalità sempre dimostrati in questi anni e per il grande contributo dato sul campo al Grifone.

“Siamo dispiaciuti di dover salutare Pierangioli – commenta Simone Ceri, vicepresidente Us Grosseto 1912 – ma ci sembrava giusto permettergli di giocare con continuità. Il nostro più sincero ringraziamento per quanto da lui fatto in questi anni, e per i campionati vinti insieme a noi, e speriamo davvero che questo non sia un addio ma un arrivederci. Noi continueremo a seguirlo nella speranza di avere un nuovo vecchio gradito ritorno”.

