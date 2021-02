GADGET AGLI ABBONATI: AL VIA IL RITIRO

Comincerà questa settimana la distribuzione dei gadget agli abbonati biancorossi che hanno sottoscritto la tessera a inizio stagione. Gli abbonati in Tribuna vip riceveranno la casacca da gioco ufficiale dell’Us Grosseto, mentre per gli abbonati di Tribuna centrale ci sarà la maglia da allenamento. Sciarpa biancorossa per gli abbonati in Tribuna laterale nord e sud.