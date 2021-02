GROSSETO-ALESSANDRIA 1-1

Un punto importante conquistato contro una grande squadra regala di nuovo il sorriso al Grifone. Grosseto in vantaggio nel primo tempo, al 24’, con un grandissimo tiro di Sicurella dalla distanza che batte Pisseri e porta in vantaggio i maremmani. Nella ripresa l’Alessandria accorcia dopo appena cinque minuti, con Corrazza, ma rimane poi in dieci al 22’ per l’espulsione di Parodi.