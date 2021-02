GROSSETO-LUCCHESE 2-1

Un primo tempo giocato molto bene dai biancorossi, che vanno in vantaggio con la rete di Moscati, servito da Galligani. Nella ripresa pareggia la Lucchese con Panariello, bravo e fortunato a sfruttare una punizione e a infilare Barosi. Il Grifone prova a trovare la via del pari mandando in campo anche forze fresche e alla fine festeggia con la rete dagli undici metri di Cretella.