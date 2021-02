Altro colpo di mercato per l’Us Grosseto che acquista a titolo definitivo Piccoli dal Livorno: per lui contratto di due anni. Gianluca Piccoli, centrocampista classe 1997, ha giocato questa prima parte di stagione con la maglia amaranto, scendendo in campo nove volte. In carriera ha giocato anche con Giana Erminio, Ravenna, Forlì, Torino Primavera e con le giovanili del Varese.

