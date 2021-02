Terza giornata di campionato per la Primavera del Grifone, che giocherà sul rettangolo verde dell’Arezzo. Gara non facile sulla carta per i grossetani contro una delle due società prime a punteggio pieno, ma a dare sicurezza c’è la bella vittoria dello scorso weekend contro la Pistoiese. “La cosa migliore di sabato? – ha spiegato l’allenatore grossetano Mirko Pieri – Aver vinto da squadra e che i ragazzi si siano dati una mano, anche sacrificandosi. Hanno giocato tre del 2004 facendo una buona prestazione, non hanno mai mollato. C’è una buona base. E li vedo carichi”. Arezzo rivale sconosciuto. “Lo scopriremo strada facendo – ha continuato Pieri – noi pensiamo partita per partita. Non abbiamo un vero obiettivo, a inizio stagione l’accordo era la valorizzazione dei giocatori. Poi, vincere fa piacere ma non è la cosa principale e per quanto riguarda i ragazzi l’essenziale è trovare continuità di prestazione. Siamo fortunati a giocare”.

Unionisti ancora una volta con diversi infortunati: cinque gli indisponibili in una rosa di ventidue elementi. “Per poter andare in 19-20 prendiamo i 2004 di mister Consonni – ha concluso Pieri – Abbiamo tre infortunati seri che ne avranno ancora per un po’: Angiolini, Sacchini (che ha fatto il percorso con la prima squadra) e Meacci. Speriamo di recuperare a breve Mema. Adesso ci alleniamo quattro volte a settimana ma abbiamo sempre lavorato durante lo stop almeno con una decina di ragazzi per volta, per non perdere la preparazione”.

Fischio d’inizio sabato alle 14,30 nell’impianto granata. Arbitrerà Burgassi di Firenze coadiuvato da Moawad e Salama.

L’articolo Primavera3: domani Arezzo-Grosseto per la terza giornata proviene da US Grosseto 1912.