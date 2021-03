PRIMAVERA3: DOMENICA GROSSETO-OLBIA PER LA QUARTA GIORNATA

Ritorno fra le mura amiche per la Primavera del Grosseto, che incrocerà i tacchetti contro l’Olbia. Gara sulla carta non insormontabile, come conferma anche mister Mirko Pieri: “Giocheremo contro una rivale alla nostra portata. Mancherà Fregoli, squalificato, ma rientreranno Perrella e Marraccini, che però è un po’ più indietro nella preparazione. Gafà a Carrara? Era fra i convocati della prima squadra ma non ha giocato, spero di averlo a disposizione”.

Clima sereno e voglia di giocare in casa biancorossa, senza amarezze per la sconfitta contro la capolista Arezzo. “Sono attrezzati per poter vincere il girone e hanno un paio di ragazzi veramente bravi – ha continuato Pieri – noi abbiamo fatto la nostra partita e siamo stati bravi a trovare il pareggio. Dopo l’espulsione di Fregoli abbiamo dovuto schiacciarci nella nostra metà campo, si poteva forse fare qualcosa in più ma sono soddisfatto. Non è sempre facile lavorare con 13-14 ragazzi, ma bisogna adattarsi e andare avanti, lavorando su quei 3-4 principi di gioco che portiamo avanti da inizio stagione”.

Arbitrerà Solito di Piombino, coadiuvato da Paoli e Chernenkova. Il fischio d’inizio è domenica alle 13, al Centro sportivo di Roselle.

