“Nella Tribuna laterale nord rimarrà per sempre il ricordo del nostro tifoso Enzo Della Giovampaola”. Un tributo che viene dal cuore, quello che la società unionista con i suoi presidenti Mario e Simone Ceri ha deciso di fare nei confronti di Enzo, abbonato sin dal 1940 e che, nonostante fosse rimasto non vedente continuava a sottoscrivere la tessera di abbonato perché, come diceva lui, “il Grifone basta anche solo ascoltarlo”.

Domenica scorsa, prima della gara contro la Pro Patria, la società biancorossa ha fatto mettere una targa in ricordo di Enzo nel suo posto storico, fila K, posto 39, con scritto “In memoria di Enzo, che da qui ‘ascoltava’ il Grifone”. Non solo, perché da quando lo Zecchini aprirà nuovamente le porte ai propri tifosi quel posto non sarà più venduto dalla società.

“Vogliamo che quel posto rimanga suo per sempre – spiegano Simone e Mario Ceri, vicepresidente e presidente dell’Us Grosseto – perché lui ci ha insegnato fino a che punto può arrivare l’amore per la propria terra e per la propria squadra, e per questo vogliamo ringraziarlo di cuore. Ricordiamo, qualche anno fa, quando si presentò per sottoscrivere l’abbonamento e gli chiedemmo se, nonostante i problemi alla vista, volesse davvero fare la tessera. Rispose senza esitare che a lui il Grifone basta ascoltarlo. Ancora oggi a ripensarci ci vengono i brividi e porteremo con noi quelle parole come un regalo e un grandissimo segno di amore”.

L’articolo ZECCHINI: TARGA IN RICORDO DI ENZO proviene da US Grosseto 1912.