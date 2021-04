SETTORE GIOVANILE: LA PRIMAVERA OSPITA LA MATTATRICE AREZZO, UNDER 17 CONTRO IL PONTEDERA

Entrambe impegnate sul rettangolo verde del Centro sportivo di Roselle, le due categorie giovanili del Grifone impegnate nei rispettivi campionati.

Terza di ritorno per la Primavera, che ospiterà la battistrada Arezzo, mattatrice imbattuta del girone con otto vittorie e due pareggi, ma soprattutto reduce da un successo con goleada. All’andata finì 2-1 per gli aretini, con i grossetani però bravi a giocarsela fino in fondo e non senza qualche rimpianto. Umore alto in casa unionista, nonostante il passo falso del turno precedente, come conferma Jacopo Francavilla, capocannoniere dei torellini con cinque reti in otto giornate: “Contro l’Arezzo ci crediamo, andiamo in campo per vincere. Siamo tranquilli e concentrati, stiamo preparando bene la partita e siamo quasi convinti di fare bene. La Pistoiese? Eravamo entrati male in campo ma è stata solo una partita, non sentiamo il peso di quella sconfitta”.

Voglia di far bene e di segnare il più possibile per Jacopo, un talento in area di rigore capace di segnare 97 reti in due tornei provinciali con i Giovanissimi e un anno fa, negli Allievi nazionali della Pianese, di fare diciassette centri in sedici turni: “Sono contento per i miei gol ma ovviamente non ci si può fermare. Diciamo che anche quest’anno sono nei miei numeri”.

Nessun giocatore assente per squalifica. Fischio d’inizio sabato alle 15. Arbitrerà Curcio di Siena assieme a Rullo e Lampedusa di Grosseto. Il prossimo impegno sarà la trasferta a Olbia e poi, per la quinta di ritorno, la gara casalinga contro la Carrarese.

Seconda di campionato e debutto casalingo per gli Under 17 che domenica alle 12 si misureranno con un Pontedera fresco di vittoria. Una sconfitta invece alle spalle dei ragazzi di Consonni, che non sono riusciti ad arginare una Carrarese affiatata pur facendo vedere buoni spunti.

Tanto lavoro concentrato in poco tempo, come ha confermato il tecnico biancorosso: “Siamo partiti dopo averlo saputo 10-11 giorni prima con un nuovo girone, quello delle sei toscane dove passa la prima classificata. Sfideremo squadre che da anni fanno questi tornei nazionali come il Pontedera, che è una bella squadra, il Livorno, la stessa Carrarese che domenica scorsa ha sfruttato meglio gli episodi e nonostante la partita sia stata a viso aperto l’ha vinta lei. Poter passare le finali nazionali sarebbe un bellissimo traguardo e ci proveremo”.

Rosa limitata per mister Consonni, che dovrà attingere anche lui dalle categorie inferiori, ancora ferme: “La squadra purtroppo ha avuto delle defezioni, abbiamo quattro ragazzi fissi nella Primavera e due infortuni, ma prendiamo dai 2005 e dai 2006, cosa che serve anche a loro per fare esperienza e imparare a confrontarsi coi più grandi. L’obiettivo è far crescere i ragazzi, cercheremo di giocare a viso aperto cercando di provare a far noi la partita anche se sappiamo che non sarà sempre così e ci sarà da soffrire, o mandare qualche ragazzo in Primavera e magari, nel giro di 2-3 anni, farsi vedere per andare in prima squadra. Poi ovvio, le vittorie fanno sempre piacere, le sconfitte servono per migliorarsi e maturare e infatti stiamo cercando di far capire ai ragazzi che non sempre si può vincere, si trovano in un’altra realtà che è quella dei campionati nazionali ed è dura e quindi dal quel punto di vista dovranno avere una crescita forse più veloce rispetto alle altre squadre. Lo stanno facendo e solo il confronto potrà aiutarli in maniera esponenziale”.

Prossima gara, l’esterna contro il Livorno.

Primavera3:

Il programma della 12a giornata (3a di ritorno) del girone D: Grosseto-Arezzo; Lucchese-Carrarese; Pontedera-Olbia; Viterbese-Pistoiese. Riposa Livorno.

La classifica del girone D: Arezzo 26 punti; Livorno 23; Grosseto 16; Viterbese 13; Lucchese 12; Pontedera, Carrarese 10; Olbia 8; Pistoiese 6.

Under 17:

Il programma della 2a di andata del gruppo 5: Grosseto-Pontedera; Lucchese-Carrarese; Pistoiese-Livorno.

La classifica del gruppo 5: Carrarese, Livorno, Pontedera 3 punti; Grosseto, Lucchese, Pistoiese 0.

Il programma:

Primavera 3: Us Grosseto-Arezzo, sabato h 15

Under 17: Us Grosseto-Pontedera, domenica h 12

