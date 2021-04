UNDER 17: CARRARESE-GROSSETO 3-1

Riparte il campionato Under 17, con i giovani biancorossi che debuttano nel girone E a sei squadre, perdendo 3-1 in casa della Carrarese.

Vantaggio dei locali direttamente su calcio d’angolo con Baldecchi, che gonfia la rete rivale al 10’. Pressing e azioni offensive dei gialloblù ma i grossetani tengono bene il campo e crescono col passare dei minuti fino al 45’ quando conquistano un rigore netto per fallo su Stefi: dal dischetto Di Meglio sigla l’1-1. Nel secondo tempo i padroni di casa aumentano i giri e al 22’ passano di nuovo in vantaggio su contropiede: tiro di Balocchi deviato da Bocchi, con Bertoloni che ne approfitta e calcia a rete il 2-1. Tre minuti dopo, la Carrarese dilaga su penalty per atterramento in area, con tiro imparabile di Tognocchi. Poco prima dello scadere, ultimo tentativo dei maremmani con Gargioli da fuori area, ma un difensore rivale devia di testa.

Bagno di folla anche per gli Under 16 del Grifone, battuti 3-2 dall’Empoli al test match al Centro sportivo di Roselle. Primo tempo con gli azzurri più bravi a imporsi ma con una rete per parte: centro di Conti in contropiede per i padroni di casa e pareggio su autorete con tocco di Mori; nella ripresa botta e risposta fra Pallini e Solari ma a cinque minuti dalla fine gli ospiti chiudono la gara con bel gol di Longo. Buona la prestazione dei biancorossi contro un rivale di qualità.

CARRARESE: Gatti, Magoni (43’ st Cacciatori), Jacob, Tognocchi (43’ st Bernuzzi), Pasquini (43’ st Pucci), Bianchi, Grass, Guidi (17’ st Sonnini), Bertoloni (31’ st Zaccagna), Baldecchi (31’ st Venuti), Bologna (17’ st Scaletti). A disposizione: Pennacchi, Faconti, Negri. All. Ratti.

GROSSETO: Bocchi, Falconi (40’ st Picci), Testa, Bruni (1’ st Trombini), Veronesi, Begnardi (28’ st Conti), Galli, Cargiolli, Stefi (1’ st Papini), Di Meglio, Columbu (33’ st Sonnini). A disposizione: Nadalin, Fralassi, Massa. All. Consonni.

ARBITRO: Biagini di Lucca; assistenti Argiolas e Cheli di Pisa.

RETI: 10’ Baldecchi, 45’ (rig.) Di Meglio, 22’ st Bertoloni, 25’ st (rig.) Tognocchi.

NOTE: ammoniti Guidi, Bocchi, Falconi, Galli, Picci, Pasquini, Venuti.

