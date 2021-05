ALBINOLEFFE-GROSSETO 2-1

Il vantaggio di Polidori nel primo tempo, per lui primo gol tra i professionisti, non basta ai biancorossi per centrare la vittoria. Nella ripresa l’Albinoleffe pareggia con la rete di Manconi e poi passa definitivamente in vantaggio, alla mezz’ora, con Gelli. Non è bastato un monumentale Barosi per evitare una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi grossetani, certo, ma anche la soddisfazione di aver giocato un campionato straordinario che ha visto la truppa di Magrini salvarsi con ben due giornate d’anticipo.