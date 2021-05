ALBINOLEFFE-GROSSETO: ECCO I 23 CONVOCATI

Ecco i 23 convocati per la partita di domani contro l’Albinoleffe. La squadra ha effettuato questa mattina al Palazzoli la rifinitura per l’importante scontro di domani, che si giocherà alle 18. Magrini, squalificato, lascerà il posto in panchina a mister Stefani.

PORTIERI: Barosi, Chiorra;

DIFENSORI: Campeol, Ciolli, Giannò, Gorelli, Kalaj, Polidori, Raimo, Simeoni;

CENTROCAMPISTI: Consonni, Cretella, Fratini, Kraja, Piccoli, Sersanti, Sicurella, Vrdoljak;

ATTACCANTI: Galligani, Merola, Moscati, Russo, Scaffidi.

