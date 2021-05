Questa mattina prima dell’ultimo allenamento della stagione, la squadra biancorossa ha portato un mazzo di fiori sotto la Curva Nord come omaggio, e ultimo saluto, al “Ghepa”: grandissimo tifoso biancorosso scomparso ieri sera. Un momento di grande commozione che, dopo che capitan Ciolli ha depositato i fiori sotto la curva, è terminato con un applauso di tutti i ragazzi presenti. Al termine del saluto la squadra ha cominciato l’ultimo allenamento stagionale, sul terreno del Carlo Zecchini.

“Sono cresciuto in curva col mito del “Ghepa” – ha spiegato Simone Ceri, vicepresidente dell’Us Grosseto 1912 – con lui e molti altri della sua generazione ho condiviso trasferte, tafferugli, bocconi amari e tanta passione per il Grosseto. La notizia mi ha lasciato attonito. Credo che Grosseto abbia perso un personaggio, un pezzo di storia. Chiederemo di osservare un minuto di raccoglimento nella partita della Primavera: di certo la SUA squadra e tutta l’Us Grosseto cercheranno di onorare al meglio la sua memoria, sempre. Ti saluto Ghepa, col rispetto di sempre… non smettere di sostenere il Grifone ovunque tu sia! Ciao Ale!”.

Anche le bandiere unioniste del Centro sportivo di Roselle sono state “ammainate” in segno di lutto nei confronti di chi, per tutta la vita, ha amato e seguito con grandissima passione il Grifone.

L’articolo CIAO GHEPA, CONTINUA A TIFARE PER NOI proviene da US Grosseto 1912.