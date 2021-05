SETTORE GIOVANILE: CARRARESE E PISTOIESE AL CENTRO SPORTIVO PER PRIMAVERA E UNDER 17. TEST MATCH PER GLI UNDER 15

Quinta giornata di ritorno per la Primavera di mister Pieri, che ricalpesterà il rettangolo verde del Centro sportivo di Roselle contro la Carrarese, reduce dalla sconfitta infrasettimanale contro la Lucchese. Gara ancor più delicata per i biancorossi, chiamati a fare risultato dopo tre turni negativi ma soprattutto a mantenere alte concentrazione e combattività per tutti i novanta minuti, senza cali di tensione. Vietato più che mai guardare la classifica, che vede i gialloblù in penultima posizione, come anche il risultato dell’andata, che sorrise ai maremmani grazie a due reti siglate nella ripresa.

Nessun giocatore assente per squalifica. Arbitrerà Bruni di Sera coadiuvato da Paoli e Lumetta di Piombino. Prossimo turno, la trasferta a Livorno.

Su terreno amico anche la quarta fatica stagionale per gli Under 17, impegnati contro la meglio classificata Pistoiese. Morale alto per i ragazzi di mister Consonni, reduci dal roboante poker esterno a spese della big Livorno. “Una bella vittoria – ha commentato il tecnico biancorosso – dove la partita non è mai stata in discussione e i ragazzi hanno mostrato una buona condizione come nelle precedenti, quindi una bella iniezione di fiducia per questo mini campionato. Adesso, sfida importante contro la Pistoiese che è tre punti avanti a noi, squadra fisica, che lotta. Dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo come è nel nostro dna per provare a vincere”.

Fuori per infortunio Di Meglio, Testa e Pomi, di nuovo disponibili il portiere Comi, D’Amore e Loffredo. “Stiamo cercando di recuperare tutti – ha continuato Consonni – a livello di allenamenti, proseguiamo con quanto fatto nelle ultime settimane, i ragazzi stanno rispondendo molto bene anche con i primi caldi, quindi faremo allenamenti più brevi e intensi dove possono recuperare per il giorno dopo. In generale non ci sono problemi avendo un gruppo molto disponibile che vuol fare qualcosa di bello e importante e di divertirsi soprattutto, poi i risultati saranno una conseguenza di quello che si proporrà in campo”.

Il fischio d’inizio è domenica alle 15. Il prossimo match sarà la trasferta con la Lucchese.

Ancora un match test per gli Under 15 che sfideranno coetanei dell’Empoli sabato al centro sportivo Monteboro. Per i ragazzi di mister Picardi è il secondo amichevole consecutivo dopo quello contro la Pistoiese, vinto grazie alle reti di Pimpinelli, Generali e Guadagnoli.

Primavera3:

Il programma della 14a giornata (5a di ritorno) del girone D: Grosseto-Carrarese; Pistoiese-Arezzo; Pontedera-Livorno; Viterbese-Olbia (posticipata a domenica). Riposa Lucchese.

La classifica del girone D: Arezzo 32 punti; Livorno 26; Grosseto 16; Lucchese 15; Viterbese 14; Pontedera 12; Carrarese, Olbia 11; Pistoiese 7.

Under 17:

Il programma della 4a di andata del gruppo 5: Carrarese-Livorno; Grosseto-Pistoiese; Pontedera-Lucchese.

La classifica del gruppo 5: Pontedera 7 punti; Pistoiese 6; Carrarese 5; Livorno, Grosseto 3; Lucchese 1.

Il programma:

Primavera 3: Us Grosseto-Carrarese, sabato h 15

Under 17: Us Grosseto-Pistoiese, domenica h 15

Under 15: Empoli-Us Grosseto, sabato h 16

L’articolo SETTORE GIOVANILE: CARRARESE E PISTOIESE AL CENTRO SPORTIVO PER PRIMAVERA E UNDER 17. TEST MATCH PER GLI UNDER 15 proviene da US Grosseto 1912.