SETTORE GIOVANILE: SCONFITTA A TESTA ALTA PER GLI GLI UNDER 17, PAREGGIO PER GLI UNDER 15

Sconfitta a testa alta per gli Under 17 biancorossi, superati 2-0 in casa dalla meglio classificata Pistoiese nella quarta di campionato. Partita giocata bene da entrambe le squadre con i maremmani intraprendenti e gli ospiti bravi a difendersi. Occasioni da gol per i biancorossi, che però non concretizzano grazie anche ad un Pinochi in stato di grazia che dice di no ai tiri a botta sicura di Columbu e Bifini, ma chance anche per Galli, Cargiolli e Trombini. Poco prima del riposo, il team di Bonavolta sfiora il vantaggio con Valdrighi su calcio d’angolo, ma è questione di aspettare l’inizio di ripresa: subito al 1’ infatti arriva lo 0-1 griffato Cellai, proprio su corner. I padroni di casa reagiscono al 10’ con Papini che indirizza nel set ma il portiere compie un altro miracolo. Al 23’ gol annullato a Columbu per fuorigioco. Al 43’ raddoppio della Pistoiese su rigore per un’uscita azzardata di Nadalin su Prisciotta: dal dischetto Seghi non sbaglia.

Il prossimo match dei ragazzi di Consonni sarà la trasferta con la Lucchese.

Finisce con un soddisfacente 2-2 la trasferta a Empoli degli Under 15, per il secondo test match della stagione. Azzurri due volte in vantaggio ma sempre raggiunti dai biancorossi, bravi a giocarsela fino alla fine. Al 15’ 1-0 su punizione di Orlando, che scavalca la barriera e gonfia la rete mentre il pareggio arriva a inizio ripresa con Nardi, sempre su calcio piazzato a beffare il portiere rivale. A seguire botta e risposta fra Ceccherini e Pimpinelli fra il 20’ e il 24’, con il grossetano che insacca un assist di Repola dopo una bella azione corale, sul secondo palo. Empolesi più disinvolti tecnicamente, ma i maremmani si difendono bene. Occasioni per entrambe le sfidanti ma il risultato non cambia. Nel finale buon pallone per Pimpinelli, anticipato all’ultimo su corner. Soddisfatto mister Picardi: “C’è da lavorare tanto ma è stato un buon test. E’ sempre bello confrontarsi con queste realtà, l’Empoli poi è un’elite per il settore giovanile e per noi sono banchi di prova importanti”.

UNDER 17: GROSSETO-PISTOIESE 0-2

GROSSETO: Nadalin, Bruni, Falconi, Papini (15’ st D’Amore), Veronesi, Begnardi, Cargiolli (28’ st Loffredo), Trombini (15’ st Pomi), Bifini, Columbu (28’ st Stefi), Galli. A disposizione: Bocchi, Sonnini, Massa, Bardi, Affabile. All. Consonni.

PISTOIESE: Pinochi, Zumpano, Dardhanjori, De Liso, Cellai, Vezzosi, Kengny, Valdrighi, Princiotta, Russo, Seghi. A disposizione: Ferzi, Seminara, Nesti, De Silvestri, Bregza, Diodato, Lulli, Frroku, Prenga. All. Bonavolta.

ARBITRO: Raciti di Siena; assistenti Crispolti e Chernenkova di Piombino.

RETI: 1’ st Cellai, 43’ st (rig.) Seghi.

UNDER 15: EMPOLI-US GROSSETO 2-2

EMPOLI: Versari, Robi, Brizzi, Rugani, Tavernini, Fanucchi, Bertellotti, Huqi, Ceccherini, Orlandi, Ferrazza. A disposizione: Mugnaini, Calamai, Egan, Centoni, Bagnoli, Battisti, Maldini, Lupi, Raffaelli. All. Pallini.

GROSSETO: Massellucci, Picci, Guraudo, Generali, Guadagnoli, Bojinov, Giulianini, Fommei, Pimpinelli, Frediani, Biliotti. A disposizione: Conti, Nardi, Repola, Fregoli, Mori, Peruzzi, Steri, Manganelli, Graffieti. All. Picardi.

ARBITRO: Vaggelli di Prato; assistenti Chiesi e Scellato di Prato.

RETI: 15’ Orlando, 5’ st Nardi, 20’ st Ceccherini, 24’ st Pimpinelli.

