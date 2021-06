INCONTRO TATTICO CON MISTER MAGRINI

Sarà un faccia a faccia tra il mister biancorosso Lamberto Magrini, che ha appena rinnovato il suo contratto con l’Us Grosseto, e gli allenatori di calcio della provincia di Grosseto, per approfondire questioni tecniche e tattiche legate al modulo 4-3-1-2 utilizzato dal mister in questi ultimi due anni. Un modulo che basato sulla rapidità del contropiede che ha fatto le fortune del Grifone in questi ultimi anni, regalandogli una promozione in Lega pro e addirittura la partecipazione ai playoff.

L’incontro, organizzato dall’Us Grosseto e dall’Aiac, si terrà alle 18.30 al Centro sportivo di Roselle e sarà gratuito ma riservato a tutti gli allenatori della provincia di Grosseto, sia quelli iscritti all’Associazione italiana allenatori calcio sia agli altri. L’evento si svolgerà all’aperto, sul prato del Centro sportivo, nel rispetto delle norme anticovid.

