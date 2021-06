SETTORE GIOVANILE: UNDER 17 BATTUTI DALLA LEADER PONTEDERA

Finisce con una sconfitta per 6-0 la trasferta degli Under 17 biancorossi contro la battistrada Pontedera. Rompe il ghiaccio Pasquali al 9’, per poi ripetersi alla mezz’ora della ripresa. Buone trame a centrocampo dei biancorossi, ma i rivali riescono ad avere il sopravvento impedendo loro di creare vere palle gol. Poco prima del riposo, raddoppio di Faye Serigne. A inizio ripresa espulso Pomi; a seguire 0-3 di Del Carlo su punizione. Dopo la mezz’ora, centri personali per Magozzi e Schiavone. Timida reazione dei torellini nel finale, con Conti e Bifini che ci provano ma senza buon esito. Sempre terzi i ragazzi di mister Consonni, in una classifica adesso più lunga. Il prossimo impegno sarà in casa contro il Livorno.

Niente da fare per gli Under 14 contro un Arezzo in crescendo, che prevale 5-1 nell’amichevole al Centro sportivo di Roselle. Primo tempo equilibrato e giocato a buoni ritmi, con i locali che passano in vantaggio al 28′ con ua mezza rovesciata di Belletti, ma un minuto dopo arriva l’1-1 di Pompili che mette in porta la respinta corta di Musardo sulla conclusione ravvicinata di Sussi. Nel secondo tempo, aretini all’arrembaggio a segno fra il 5’ e l’11 con Gadani, il subentrato Tata su mischia e Sussi, che da sinistra verso il centro lascia partire un tiro inarrivabile. Al 22′ quinta rete amaranto ancora con Tata.

UNDER 17: PONTEDERA-US GROSSETO 6-0

PONTEDERA: Borghini, Crecchi, Innocenti, Disegni, Faye Serigne B., Di Bella, Faye Serigne S., Martucci, Pasquali, Del Carlo, Scarpa. A disposizione: Frangioni, Colombini, Batoni, Magozzi, Senese, Ratti. All. Caponi.

GROSSETO: Comi, D’Amore, Falconi, Loffredo, Veronesi, Trombini, Cargiolli, Di Meglio, Bifini, Pomi, Galli. A disposizione: Nadalin, Sonnini, Massa, Bruni, Begnardi, Conti. All. Consonni.

ARBITRO: Breschi di Prato; assistenti Gallà e Barretta di Pistoia.

RETI: 9’ e 30’ st Pasquali, 42’ Faye Serigne B., 12’ st Del Carlo, 34’ st Magozzi, 37’ st Schiavone.

NOTE: espulso al 10’ Pomi.

UNDER 14: US GROSSETO-AREZZO 1-5

GROSSETO: Musardo, Canu (Esposito), Galli (Tana), Giangreco (Poccia), Capoduri, Amoroso, Stefani (Ibraimi), Colledan (Bindi), Belletti (Coppola), Zauli, Turbanti(Attilio). A disposizione: Ennached, Guidarini. All. Corti.

AREZZO: Avelli (Rossi), Borgheresi, Monteiro De Almeida, Banelli (Camerini), Piantini, Liberatori (Giustelli), Pompili, Gadani, Versari (Tata), Rocchi (Biagiotti), Sussi S. All. Sussi A.

ARBITRO: Cava di Grosseto.

RETI: 28’ Belletti, 29’ Pompili, 5’ st Gadani, 9’ st e 22’ st Tata, 11’ st Sussi S.,

NOTE: ammonito Galli.

